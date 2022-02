Un taxista de la ciudad de Córdoba tuvo un gesto sumamente noble -y poco frecuente-, al devolverle la billetera intacta a una mujer que acababa de trasladar, y se había dejado el objeto de valor en el piso del taxi de Jorge.

El hombre, que maneja el choche de alquiler desde hace siete años, ha encontrado muchos objetos que la gente se olvida en los taxis. Pero en este caso, decidió buscar a la señora y devolverle lo que había dejado en el auto.

“Dejé a la señora en el centro y se subió otra pasajera. Luego me fui a lavar el auto y cuando levanté la alfombra vi la billetera”, contó el conductor a El Doce. Al hallarla, Jorge llamó a la dueña del lavadero y le dijo “que quería que fuera testigo del descubrimiento”.

La billetera estaba tirada en el piso del auto, abierta y tenía “un carnet, tarjetas, documentos y dinero”, señaló el conductor. “La guardé, termine de lavar el auto y me fui al departamento a devolverla”, relató.

Para inmortalizar el momento, Jorge fue filmando todo en su teléfono celular.

El encuentro con la mujer

Luego de buscar la dirección de la señora en el DNI, al llegar al edificio, ubicado en Avenida Colón, el taxista siguió grabando todo: quería ver cómo reaccionaba la mujer cuando le devolviera su preciado objeto. “Ustedes me creen si yo les digo que la señora ni se dio cuenta que se olvidó la billetera. Vamos a ver que nos dice”, indica Jorge en el video.

Después de contactarla a través del portero eléctrico, el conductor le dijo a la mujer ‘Vengo a devolverle algo que se olvidó ¿puede bajar?".

En el ingreso al edificio, y cuando vio que la señora se acercaba a la puerta de vidrio para abrirle, el hombre mostró la billetera y el documento. Ella, absolutamente sorprendida, recién en ese momento se dio cuenta de su olvido. Y así reaccionó la mujer cuando vio a Jorge con su billetera intacta:

Tras explicarle la situación, la mujer quiso darle una propina por el buen gesto que tuvo el taxista, sin embargo Jorge no aceptó, y explicó: “Yo le dije ‘conmigo no hace falta, tengo esposa, madre e hijos y me gustaría que todos obren de la misma manera'”, contó con voz entrecortada.

Con su billetera en la mano, la mujer le dio un beso al taxista y volvió a entrar al edificio donde vive con una amplia sonrisa.

Por último, el conductor contó que dos semanas atrás devolvió un teléfono celular que un pasajero se había olvidado en su coche, y sostuvo que “Entendí que la gente opina porque hay taxistas de todo tipo. Me gustaría que ese concepto cambie”, y haya una opinión favorable de los "tacheros".