La escena sorprendió a vecinos y automovilistas de Nueva Córdoba en la mañana de este lunes. En la esquina de Vélez Sarsfield y Perú, una mujer de 34 años dio a luz en la vía pública, asistida por una enfermera que pasaba por el lugar.

Minutos después, agentes de la Policía de Córdoba debieron montar un cordón sanitario desde el lugar hasta la Maternidad Provincial para garantizar el traslado. Cabe remarcar que el procedimiento incluyó a varios móviles policiales, incluyendo camionetas, autos y motocicletas.

Tanto la madre como su bebé llegaron en buen estado y quedaron bajo observación en el nosocomio provincial, según confirmaron fuentes oficiales.