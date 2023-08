La situación de inseguridad en el barrio Las Palmas y zonas cercanas ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han decidido manifestarse para reclamar por mayor seguridad en la zona. Un video difundido por un residente de las torres GNI muestra uno de los numerosos robos que ocurren a los vehículos que se detienen en la esquina de Zípoli y 9 de Julio.

Dos jóvenes sustraen pertenencias del interior de un auto que se detiene en la esquina y huyen a través de un descampado.

Mauricio, una de las víctimas de la inseguridad, relató en una entrevista para Canal 10 que hace dos días fue víctima de un intento de asalto por parte de dos individuos armados que se desplazaban en moto mientras esperaba el colectivo. Afortunadamente, pudo escapar sin sufrir daños, pero otros dos jóvenes no tuvieron la misma suerte y fueron asaltados: “Tuve el reflejo de correr y la suerte de que no me hicieran nada pero había otros dos chicos que sí fueron asaltados”, contó.

Bamban, propietario de una gomería en la zona, también ha sido blanco de robos en su negocio. Él relató cómo han ingresado a su local en varias ocasiones, causando daños y sustrayendo objetos de valor.

Ana María, quien reside en la calle Santa Ana, contó que el sábado por la noche un vecino sufrió un segundo robo en su casa. Los delincuentes lograron ingresar nuevamente, generando un clima de inseguridad y preocupación en la comunidad.

Además de los robos a vehículos y viviendas, se reporta un alto número de sustracciones de medidores de agua, gas, canillas y picaportes en la zona, lo cual genera un impacto económico adicional para los afectados.

Ante esta situación, los vecinos han instalado alarmas comunitarias en el barrio y han solicitado a la Policía de Córdoba la implementación de cámaras de seguridad para brindar mayor protección y disuasión ante los delitos.