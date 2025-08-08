En paralelo con el deterioro social, la delincuencia crece.

Una verdad de Perogrullo que los cordobeses vienen comprobando día tras día, a medida que el poder adquisitivo de la población sigue deteriorándose.

Por eso no sorprende que aparezcan cada vez más imágenes (y cada vez más espectaculares) de robos y otras secuencias de delitos.

En la jornada del jueves, en barrio Marechal, fueron detenidos dos adolescentes de 15 y 17 años, luego de sustraer pertenencias de un automóvil en el Puente Tablada. La secuencia del intento de robo, con los dos muchachos esperan recostados contra las barandas del puente, aparentando casualidad, para lanzarse violentamente sobre un vehículo detenido, romper la ventanilla del conductor, hacerse las pocas cosas que alcanzan a arrebatar y darse a la fuga, quedó completamente registrada.

La escena también muestra que un vehículo que estaba llegando al puente intenta inútilmente detenerlos. La secuencia continúa con los jóvenes cruzando el río y su detención posterior, al ser interceptados en el sector de calle Garzón Maceda al 1100.

La conductora del vehículo asaltado, una mujer de 35 años, debió ser asistida por un servicio de emergencias ya que resultó con una herida en el rostro, producto del accionar de los delincuentes.

Reincidentes

El parte policial que difundió la captura, señala que ambos adolescentes registran varios antecedentes delictivos: el joven de 15 años fue aprehendido en cuatro oportunidades en los últimos ocho meses, mientras que el de 17 fue apresado en seis ocasiones desde el mes de abril de 2024 a la fecha.

Inmediatamente ambos fueron puestos a disposición de la justicia.