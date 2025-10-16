La primavera no da tregua en tierras cordobesas. A punto de cumplir un mes, la estación de las flores ofrece cambios continuos en el tiempo.

En las primeras horas de este jueves, la persistencia del viento sur se hizo notar. Aunque el “alerta amarillo” emitido se va apagando con el avance del día.

Las previsiones apuntan a una jornada marcada por la inestabilidad y una elevada temperatura.

Por un lado, los anuncios apuntan a la presencia de “chaparrones” durante todo el día.

Y por el otro, en algunos sectores de la provincia la máxima podría llegar a los 30 grados.

El contexto es una elevada humedad.