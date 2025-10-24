El aire fresco se hace sentir y, de alguna manera, muchos cordobeses respiran.

Las sofocantes jornadas previas provocaron un desgaste que, sumado a la crisis actual, dejó a muchos con bajas energías.

Las precipitaciones se hacen presentes y, a priori, lloverá durante toda la jornada.

Una buena parte de la provincia está advertida por las tormentas, y rige “alerta naranja” para una parte del norte del territorio.

La inestabilidad persiste hasta el sábado.

Pero hoy, desde temprano, este viernes es notoria la merma en la temperatura, debido al ingreso del viento sur. Durante la jornada se hace sentir, con ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

En toda la provincia, las máximas apenas estarán por encima de los 25 grados hoy.

El mercurio descienda aún más mañana, pese a la presencia del sol en lo alto.

Con vientos en rotación, prevén un ameno domingo, de cielo “parcialmente nublado”.