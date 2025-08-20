Vientos, sol y suba del mercurio en la continuidad de la semana en Córdoba

Que agosto trae vientos no es una reflexión novedosa en Córdoba. Y estos días le hacen honor a tal condición.

Primero, con un miércoles donde rige un “alerta amarillo” por fuertes ráfagas.

Afecta a todo el sector sur de la provincia, provenientes del sudoeste u oeste, “con velocidades de 30 a 50 km/hora” en un principio y pudiendo alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

En la Capital, el sol brilla como no lo hizo hasta ahora.

De acuerdo a lo previsto, la máxima podría llegar hasta los 21 grados.

Después, los vientos insisten. El jueves, con fortaleza e inicio en el sector norte.

Se suman algunas nubes en lo alto, pero las marcas se sostienen.

Para el viernes se produce un giro, y las ráfagas son parte de toda la jornada, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Por eso, el mercurio también desciende, y no pasaría de los 15º.

El fin de semana, en tanto, regala un sábado y un domingo con aroma a otoño.

Cielo totalmente despejado, amaneceres de frescos a fríos y una temperatura en incremento.