Vientos, sol y suba del mercurio en la continuidad de la semana en Córdoba
Las jornadas se presenta con cambios y dejan atrás la inestabilidad reinante. Lo que hay que saber.
Que agosto trae vientos no es una reflexión novedosa en Córdoba. Y estos días le hacen honor a tal condición.
Primero, con un miércoles donde rige un “alerta amarillo” por fuertes ráfagas.
Afecta a todo el sector sur de la provincia, provenientes del sudoeste u oeste, “con velocidades de 30 a 50 km/hora” en un principio y pudiendo alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.
En la Capital, el sol brilla como no lo hizo hasta ahora.
De acuerdo a lo previsto, la máxima podría llegar hasta los 21 grados.
Después, los vientos insisten. El jueves, con fortaleza e inicio en el sector norte.
Se suman algunas nubes en lo alto, pero las marcas se sostienen.
Para el viernes se produce un giro, y las ráfagas son parte de toda la jornada, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora.
Por eso, el mercurio también desciende, y no pasaría de los 15º.
El fin de semana, en tanto, regala un sábado y un domingo con aroma a otoño.
Cielo totalmente despejado, amaneceres de frescos a fríos y una temperatura en incremento.