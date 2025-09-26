Las primeras jornadas de la primavera tienen, en Córdoba, cambios en las condiciones.

Este viernes no es la excepción, y nuevamente con fuerte incidencia del viento.

Desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional tienen a la provincia incluida en un par de informes en tal sentido.

Primero, la advertencia es por el viento norte. Remarcan que, hasta la tarde, pueden presentarse “ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora”.

En medio de esto, la temperatura máxima se estima en 25 grados.

Pero luego se activa, a partir de la noche, un “alerta naranja”, debido a una fuerza que empuja.

Puntualmente, en Córdoba se advierte por “vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/hora”.