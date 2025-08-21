Vientos en danza marcan el pulso en Córdoba: qué dice el pronóstico

Cuando al invierno le queda su último mes, las condiciones del tiempo van cambiando.

Para este jueves, las previsiones apuntan a una buena presencia de sol en casi toda la jornada.

Pero desde temprano se percibe el viento norte. De acuerdo a lo previsto, sopla con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Se espera que la temperatura escale hasta los 22 grados.

Las marcas se mantienen amenas hasta el viernes, con una mínima bastante elevada.

Sin embargo, el giro en el viento marca el pulso.

Desde el Sistema de Detección temprana sostienen un “alerta amarillo” por el fenómeno, con especial impacto en horas de la tarde.

Abarca, en tal sentido, la totalidad de la provincia de Córdoba.

“El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sector sur, con velocidades de 30 a 50 km/hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/hora”, reza el informe oficial.

El mercurio desciende y a lo sumo, llegará a los 16º.

Para el sábado y el domingo, el sol abraza al territorio. Eso sí, a la temperatura le cuesta levantar.