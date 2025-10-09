La Cámara de Comercio de Córdoba realizó un relevamiento para saber cómo funcionarán los negocios durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre.

El informe indica:

-El 42% abrirá sus puertas normalmente.

-El 22% abrirá solo por la mañana.

-El 36% permanecerá cerrado.

Además, el organismo precisó que las zonas con mayor actividad proyectada serán el área central, con más de la mitad de los locales abiertos; mientras que en los corredores de barrios como Alberdi, General Paz, Ruta 20, Empalme y zona norte la apertura será más limitada.

Es importante aclarar que los shoppings abrirán en sus horarios habituales de feriados; es decir, jornada completa.