Córdoba
Viernes feriado: más de la mitad de los comercios abren sus puertas
Un relevamiento de la Cámara de Comercio de Córdoba reveló que el 42% de los negocios abrirá sus puertas normalmente y un 22% abrirá solo por la mañana.
La Cámara de Comercio de Córdoba realizó un relevamiento para saber cómo funcionarán los negocios durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre.
El informe indica:
-El 42% abrirá sus puertas normalmente.
-El 22% abrirá solo por la mañana.
-El 36% permanecerá cerrado.
Además, el organismo precisó que las zonas con mayor actividad proyectada serán el área central, con más de la mitad de los locales abiertos; mientras que en los corredores de barrios como Alberdi, General Paz, Ruta 20, Empalme y zona norte la apertura será más limitada.
Es importante aclarar que los shoppings abrirán en sus horarios habituales de feriados; es decir, jornada completa.