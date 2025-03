Villa Allende: continúa el conflicto entre funcionarios y vecinos por el cierre de calles

En los últimos días de diciembre, la Municipalidad de Villa Allende conducida por Pablo Cornet, dio a conocer un polémico programa de seguridad que días después sería noticia a nivel nacional: el cerramiento de calles y colocación de portones de algunas calles secundarias de los barrios de la ciudad.

Desde esa fecha miles de vecinos autoconvocados han realizado asambleas, junta de firmas y hasta concentraciones hasta el municipio para frenar esta medida ingresada al Concejo Deliberante.

Esta medida, para calles secundarias, propone instalar portones de dos metros, con dos columnas de cemento a cada lado, que se cierran a las 22:00 horas y se abren a las 6:00 de la mañana, mientras que las arterias principales quedarían abiertos para urgencias y tránsito registrado.

Desde el municipio indicaron, además, que antes de la ejecución, se abrirá un Registro de oposición, en el que los vecinos de los barrios afectados por la medida, decidirán si apoyan o no el proyecto. Los que estén en contra del programa de seguridad tendrán quince días de corrido para acercarse. Si el 40% de los consultados se opone, la medida no podrá aplicarse.

“Hay que modificar toda la ordenanza, a raíz de la eliminación de un ítem sustancial del proyecto que es el cobro de la tasa, hay que rehacer todo el proyecto nuevamente”, indicó Pablo Cornet, intendente de la ciudad de Villa Allende en el programa radial de los SRT, Otra Vuelta de Tuerca .

El proyecto tomó como base uno propuesto por vecinos, allá por el 2010, salvo que no incluía los cerramientos de calles secundarias.

“Yo les digo a los vecinos que es más fácil conseguir ese 40% que se oponga en los barrios -en el registro de oposición- que conseguir 2700 firmas. Si pudieron hacer eso, yo no le veo cómo no van a conseguir un número muchísimo más chico de vecinos que se opongan”, admitió el Intendente de Villa Allende.

En ese sentido, y al ser consultado por los votos que tiene el proyecto en el Concejo Deliberante, el funcionario reconoció que se trata de una ordenanza consensuada con los concejales de la localidad. “No se hizo nada aún, no hubo ningún encargo para fabricar los portones. No nos vamos a poner a invertir si no tenemos la certeza que nos tiene que dar los vecinos en el registro de oposición”, resaltó Cornet.

“Necesitamos que se organicen y que consigan los votos para no llevar a cabo el proyecto. La parte conceptual del proyecto está en redes sociales”, sentenció.

La entrevista completa

En tanto, se pudo conocer que el pasado martes, el Secretario de Gobierno Felipe Crespo junto a su equipo recorrió el barrio La Amalia, a fin de realizar tareas de propaganda del proyecto de seguridad que impulsa el ejecutivo municipal. Allí un grupo de vecinos autoconvocados pudieron dialogar con el funcionario acerca de la actitud asumida por el Intendente y su postura sobre los últimos acontecimientos y marchas llevadas a cabo.

En un comunicado, los vecinos realizaron un comunicado resaltando los puntos más importantes del encuentro:

1) La municipalidad está EXPERIMENTANDO. Desconoce los resultados de una medida como la que impulsa, ya que, tal como dijo el Secretario Crespo “Cuando se inventó la pólvora, no había antecedentes” o “si yo decido abrirme una empresa es prueba y error, asi que no debería ser raro” demostrando un llamativo desconocimiento de la diferencia entre administrar el propio patrimonio y administrar responsablemente el patrimonio público. Lo que queda claro es que NO HAY ANTECEDENTE alguno en el que el proyecto se respalde. De no ser eficaz, se habrán dilapidado los cuantiosos recursos públicos que se afectarán a este programa.

2) El material gráfico con el que se comunica a la población donde van los portones es erróneo y reseña intersecciones que no existen. Los vecinos presentes reclamaron eso y el Secretario de Gobierno admitió el error (pese a que se siguió panfleteando con ese material) y envió personalmente una supuesta corrección que nuevamente incluye errores. Grave, siendo que es el UNICO MEDIO por el cual la población conoce la distribución de los cierres.

3) En abierta violación de los derechos de quienes comercian, trabajan, alquilan, o residen en los barrios afectados, el proyecto sólo permitirá participar en el Registro de Oposición a los titulares dominiales de cada vivienda sita en la zona del cerramiento. Es decir, hablan de que la participación vecinal se RESTRINGE al Registro de Oposición, y el mismo es restrictivo y discrimina a quien Comercia, vive, trabaja o transita por las arterias que se cerrarán.

4) No hubo amenazas ni violencia en la recolección de firmas tal como denunciara el Intendente, sino que supuestamente un vecino “siguió con su coche a una persona que estaba de acuerdo con el proyecto” en una marcha o caravana. Particularmente reconoció el Secretario de Gobierno que fue un error del Intendente el video subido a las redes del Municipio.

5) Tanto los Portones como las Cámaras (se mencionaron dos empresas involucradas: Telecom y BatCom) serán licitados permitiendo que el Concejo Deliberante y el Tribunal de cuentas audite las contrataciones pertinentes.

6) NO saben cómo se reformularán los proyectos en caso de que el Registro de Oposición reúna el 40% de los votos en contra, dado que –como dijo el Intendente en una entrevista- el proyecto se cae si se vota en contra del cierre.

7) Se votará por barrios afectados, quedando sin poder expresarse los barrios en que no se prevea la aplicación del proyecto