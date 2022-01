Este fin de semana en Villa Carlos Paz más de ocho turistas fueron víctimas de estafas por el alquiler fantasma de una casa.

Mediante internet y Whatsapp, los interesados hablaban con la persona que supuestamente alquilaba la casa y coordinaban el día del ingreso. De los ocho damnificados, tres depositaron en un CBU el dinero correspondiente de la seña.

Es así que durante este fin de semana las personas estafadas se dirigieron a la dirección indicada y al llegar se encontraron con una casa distinta y quien la ocupaba no tenía idea del alquiler.

De hecho la dueña de la casa es Lorena Moix, periodista de Villa Carlos Paz, quien comentó la situación a Carlos Paz Vivo:

“La gente comenzó a llegar a mi casa, fueron 8 familias las que llegaron y me vecina me dijo que llegó una más porque como no había nadie, recurrieron a ella para preguntar”

A su vez, Moix manifestó que ya informó a la Policía para poder realizar la denuncia correspondiente.