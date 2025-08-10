Una tragedia se registró en Villa del Rosario en la mañana de este domingo. Un incendio arrasó una vivienda en una zona rural y provocó dos muertes.

Al lugar acudieron Bomberos, Policía y servicios de emergencias, y constataron la muerte de una mujer de 45 años y un niño de 10.

El resto de la familia fue asistida y trasladada al hospital local con lesiones de distinta gravedad. Son 11 personas. Por otro lado, otra mujer fue derivada al Instituto del Quemado en Córdoba.

Fuentes policiales informaron que el siniestro se habría originado en un hogar utilizado para calefaccionar la vivienda.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Río Segundo, que investiga cómo se originó el fuego.