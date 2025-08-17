Villa El Libertador celebró sus 75 años con un desfile Cívico-Militar

El barrio Villa El Libertador conmemoró este domingo su 75° aniversario con un gran desfile Cívico-Militar, que contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, junto a otras importantes autoridades locales y provinciales.

La ceremonia se realizó en coincidencia con el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, en una fecha patria cargada de simbolismo y memoria histórica.

El desfile reunió a instituciones barriales, colectividades, miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, en un marco de celebración comunitaria y homenaje a la tradición cívica nacional.

También estuvieron las fuerzas vivas de la zona, murgas y una gran cantidad de vecinos que acompañaron a la recorrida oficial por las calles del barrio, particularmente por la Río Negro, emblemática arteria que atraviesa todo el vecindario.