Vecinos y organizaciones de derechos humanos protestaron este domingo a la mañana en la sede de la comuna de Villa Los Aromos.

Exigieron la renuncia de la jefa comunal Nelly Morales y la encargada de salud, Marité Colautti, tras sus publicaciones negacionistas de la dictadura.

"Frente a las declaraciones negacionistas de la jefa comunal de los Aromos Nelly Morales nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro más contundente repudio y exigir su renuncia a la jefatura comunal", expresaron la Mesa de DDHH nodo Paravachasca y Colectivo Parachavasca por la Memoria.

Y agregaron: "Es necesario que se respete la ley 25.633 que declara el día por la memoria la verdad y la justicia en todo el territorio argentino. A esta altura de la historia, donde el Nunca Más ya es parte de una construcción social contundente no podemos seguir permitiendo la negación y el aval al terrorismo de estado, menos aún de funcionarixs públicos que son como dicta nuestra constitución elegidxs democráticamente y deben hacer uso responsable de sus mandatos".

El miércoles pasado, un día antes del Día de la Memoria, , la jefa comunal y la encargada de salud de Villa Los Aromos realizaron una polémica interacción en Facebook que despertó muchas críticas.

"No son 30.000, son 6415. No fue genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es negacionismo, ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros!", había publicado Colautti.

A su vez, la jefa comunal compartió la publicación y añadió: "Marité nada más ni nada menos!!! Así es".