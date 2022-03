En la ciudad de Villa María la familia de una estudiante denuncia que la joven fue abusada sexualmente en el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD).

En dicha denuncia, realizada de formal en una comisaría local, señalaron que la chica habría sido drogada. Así lo relató la madre a El Diario:

“Se prepararon una jarra de bebida, fueron a la barra, pidieron hielo y cuando ella bebió por segunda vez de su vaso, comenzó a sentirse mal y fue al baño, vio a un señor mayor que cuidaba el lugar y luego ya se descompuso y no recordaba nada más”

El evento se realizó en la sede del Centro Vecinal de Barrio Bello Horizonte. Tras ser llamada por una de sus amigas, la madre concurrió al lugar a buscara su hija.

La madre explicó que al llegar se percató que su hija no podía ponerse de pie: "Se largó a llorar y no dejaba de pedirme perdón".

La mujer explicó que primero pensaba que la angustia de su hija era simplemente por "su primer borrachera". Sin embargo, luego se dio cuenta que aparentemente le habían puesto algo en la bebida.

A la hora de preguntarle qué había pasado, su hija tuvo una crisis nerviosa y entonces pidió un taxi y la llevó al Hospital Rawson.

Sobre la atención del nosocomio, la madre expresó que allí hubo una mala atención por parte del personal de salud: “La médica de guardia constató algunas heridas, marcas en el cuello, de lo que se conoce como ‘chupones’, pero no la revisó completa, no tardó más de 5 minutos y me dijo que la llevara a dormir porque estaba borracha”.

En la denuncia que presentó la familia de la supuesta joven abusada, entregaron un video grabado por los mismos protagonistas, quienes además lo difundieron por Whatsapp.

Si bien se desconoce qué es lo que aparece en el video, la chica aparece en él y, además, la madre afirmó que aparece un joven compañero de su hija con el que habría conversado cuando llego a buscarla.