Este sábado, un guardia del Servicio Penitenciario de Córdoba fue arrestado luego de intentar ingresar con droga y dos celulares al Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María. El hombre trabajaba allí.

Fuentes policiales informaron que descubrieron el intento de ingresar elementos prohibidos en el procedimiento de rutina que incluyó el uso de escáner de pertenencias y body scanner corporal.

El trabajador mostró una actitud evasiva, lo que despertó sospechas entre sus compañeros. Al ser requisado, se hallaron en el interior de su campera dos envoltorios plásticos con una sustancia sospechosa y dos teléfonos celulares.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) sometió el material a reactivos químicos y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La Dirección de Prevención del Servicio Penitenciario, junto con la División de Investigaciones y la Fiscalía de turno, fue notificada de inmediato. El agente fue imputado bajo la ley que sanciona la tenencia de estupefacientes.