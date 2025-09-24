Villa María: una explosión en una vivienda dejó a un hombre internado

Un hombre de 38 años resultó herido tras una explosión registrada en una vivienda ubicada en calle Paso de los Andes al 1500, en Villa María, departamento General San Martín de la provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en horas de la noche cuando la víctima se encontraba en la cocina. Al abrir el horno, se habría producido la explosión de una garrafa, lo que generó el derrumbe parcial del inmueble.

El hombre fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Pasteur donde los médicos diagnosticaron quemaduras en el rostro y compromiso de las vías aéreas, por lo que permanece internado.

En el operativo trabajaron efectivos policiales y bomberos voluntarios de la ciudad.