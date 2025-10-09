Villa Nueva: dos condenados a perpetua por el femicidio de Natalia Mariani

Este jueves hubo veredicto por el femicidio de Natalia Mariani, con los acusados sentenciados a cadena perpetua. El femicidio tuvo lugar el 28 de diciembre de 2023 en Villa Nueva, y conmocionó a toda la comunidad.

Luego de las declaraciones de las partes, el jurado popular se retiró a deliberar. Los acusados, Gino Ferrari y Hernán Ferrari, fueron declarados culpables del femicidio de Natalia Mariani.

El tribunal y los integrantes del jurado resolvieron por unanimidad declarar a Gino Ferrari autor plenamente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, por codicia y por mediar violencia de género.

Hernán José Ferrari fue declarado partícipe necesario penalmente responsable del mismo delito. Los jueces impusieron prisión perpetua con accesorios de ley y costas para ambos condenados.

La condena refleja la gravedad del delito. Durante el juicio, se sucedieron los testimonios que versaban sobre la violencia familiar, mensajes amenazantes, contradicciones en las declaraciones de los acusados y el móvil económico que la fiscalía logró probar.

Mariani había sido encontrada sin vida en su domicilio, víctima de múltiples puñaladas. Desde el inicio, se apuntó a su círculo familiar. Naturalmente, la acusación contra su hijo y su exmarido generó un fuerte impacto en la comunidad.

Antes de la lectura del veredicto, Gino Ferrari expresó arrepentimiento, pero también intentó desarmar lo que consideró una imagen distorsionada de su familia.

Los acusados fueron condenados por los cargos de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por codicia, un delito que contempla como única pena posible la prisión perpetua.