Las empresas desarrolistas promueven sus urbanizaciones en Córdoba con pretendidas exigencias de obra pública que en ocasiones corresponden y en otras son trabajos que deben cumplimentar esas empresas y no están a cargo de autoridades comunales o provinciales.

En el caso de la zona comprendida entre las avenidas Rancagua y Juan B. Justo, un lugar que parece haber quedado olvidado por quienes, por un lado organizaron el barrio y por otro, las autoridades de Córdoba, se encuentra Villa Retiro de Horizonte 2, donde los vecinos convocaron a nuestro medio y durante el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media acudimos a su llamado.

Las imágenes, más que elocuentes, nos dejan ver el estado de intransitabilidad e inseguridad que presenta el sector, sobre la calle Bernardino López a la que han bautizado como el "callejón de López" donde el deterioro genera accidentes, rotura de vehículos, riesgo de inundaciones y hundimientos.

El reclamo de los vecinos

Luego de sucesivos reclamos archivados sin respuesta, los vecinos le contaron a Canal 10 y el streaming de SRT Media que planean profundizar las protestas con cortes de calles y caravanas por el sector.

En su queja Miriam, vecina y Presidente de la Comisión de Vecinos planteó que “es un reclamo que lleva más de 50 años, justamente en el reclamo que hicimos el lunes con el corte de Rancagua y Bernardino López, hay vecinos que tenían 5 o 6 años, actualmente tienen más de 70, que están esperando el tema del asfalto de la Bernardino López. Como le dicen, el Callejón de López, que lo conocen acá, cuando en realidad es una ruta provincial, que une dos rutas, que es Rancagua y Juan B. Justo.”

Esta es una historia de muchos años, contaban de gente que hace 50 años que está pidiendo, y como si fuera poco, Quique, otro vecino nos dijo que figura en algunos registros como asfaltado ese camino, respecto de lo que contó que “figura como asfaltado cuatro veces. Cuatro veces figura que ha sido asfaltada, y en realidad nunca. Ustedes lo pudieron observar ustedes mismos, que realmente está totalmente intransitable. Inclusive nosotros tenemos hechos reclamos a Vialidad, sucesivos reclamos, donde nos contestan que está archivado, que bueno no tenemos respuesta. Ya se han hecho millones de reclamos.”

Les preguntamos si cada vez que hacen un reclamo figura como archivado, y nos contaron que “La última contestación que tuvimos fue que lo iban a poner en consideración, pero nunca tenemos respuesta, esto habrá sido hace cinco o seis meses y nada, sin respuestas.”

Juanchi es otro de los vecinos del barrio donde viven más de 400 familias y nos relató las que es muy peligroso transitar por allí de día y de noche “y en cualquiera de los horarios, porque justamente de noche no tenemos luz directamente. Entonces no sólo estamos haciendo reclamos por la pavimentación, sino también por las luminarias, porque de noche esto es una boca de lobo.”

Lo que dicen las autoridades

Les han consultado y alguien les ha respondido, una persona física, más allá de sellos, de trámites y de carpetas que se archivan, les preguntamos a los vecinos, y cómo respuesta nos contaron que “no, realmente a todos los funcionarios que hemos preguntado, tanto municipales como provinciales”, y remarcaron que “la Municipalidad no tiene nada que ver. Ellos no tienen medios como para mantener, que es lo que nos ofrecen, el mantenimiento del Callejón de López. Nosotros hace dos años que estamos acá en el barrio, cuando vinimos era cualquier cosa. Nosotros hemos logrado en estos dos años que por lo menos se vaya haciendo un repaso después de cada lluvia, pero después de muchos trámites, de hablar con una persona, con otra, pero siempre nos dijeron que los reclamos no se hacen personalmente, todo tiene que ser a través del CIDI, del Gobierno de la Provincia, como mostró recién Quique, acá, hemos ido reclamando y no solamente un vecino, todos los vecinos del barrio”, remarcó Miriam.

Quique por su parte destacó que “ya estamos cansados, por eso hemos tomado la decisión de estar más activos para hacernos escuchar, porque realmente se torna esto intransitable, nos cuesta mucho mantener los autos, y con este estado de la calle, realmente vivimos rompiendo los autos permanentemente, y como ustedes pueden ver, pasan camiones de gran porte, no ingresan las ambulancias cuando tienen que ingresar. Acá hay un señor con una discapacidad y más de una vez ha tenido el problema que no ha podido ingresar la ambulancia por el estado de la calle...”

Juanchi contó sobre accidentes en el sector al relatar que “tuvimos un vecino que se dio vuelta al ingresar por Juan B. Justo, y es por el estado de la calle, porque se cruzan animales, y al no estar iluminado, sufrimos las consecuencias los vecinos.”

“Tenemos varias fábricas más adelante, para Juan B. Justo, entonces la entrada y salida de camiones también lo hace más peligroso”, destacó el vecino.

Cortaron y seguirán manifestándose

Miriam anticipó que “vamos a empezar a implementar de un corte por semana a dos cortes por semana, y si hace falta más. Vamos a hacer caravanas, porque el otro día logramos que se unieran al corte la gente de Villa Retiro, Villa Gran Parque, Liceo General Paz, porque son los barrios que están afectados por esto, porque el Callejón de López justamente une todos estos sectores. Ya que tuvimos 40 autos en este corte, había 40 autos y más de 100 personas, hemos decidido también empezar con una caravana por el sector con varios autos.”

Con carteles que reclaman y denuncian: “peligra nuestra seguridad” y “asfalto urgente”, se grafica una historia que tiene décadas, no dos años como tiene este barrio. Hay 400 viviendas y próximamente al lado se va a inaugurar otra etapa más de este barrio.

En Villa Retiro de Horizonte 2 se sienten olvidados por quienes tienen que tomar decisiones y resolver la situación de una zona donde hay mucha gente viviendo, que sufre esto, sufren los vehículos y están al borde de accidentes permanentemente, por lo que hay que tomar medidas urgentes.