Un grave episodio se registró este jueves por la noche en pleno centro de Córdoba. Un hombre mayor de edad, que había discutidos con los dueños de un local comercial, terminó detenido luego de agredir brutalmente a un efectivo policial.

Todo ocurrió cuando la Policía llegó al lugar por el llamado de los dueños del comercio. Allí, en avenida Emilio Olmos al 293, según reza el parte policial, el sujeto se alteró, roció con alcohol a uno de los agentes y luego lo prendió fuego.

Otro efectivo que acompañaba al agredido intervino para sofocar las llamas y también resultó herido con lesiones en uno de sus brazos. Afortunadamente, no sufrió complicaciones graves.

El policía atacado debió ser trasladado de urgencia al Instituto del Quemado con quemaduras en el rostro, antebrazo y mano derecha.

Según fuentes policiales, el agresor también fue derivado al mismo nosocomio por una lesión en la cara y quedó a disposición de la Justicia.