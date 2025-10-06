Otro violento episodio se registró en Córdoba este fin de semana.

En la ciudad de Río Tercero, la policía detuvo a un hombre de 31 años acusado de haber herido con una cuchilla tipo carnicero a su hijastro de 19 años. Al parecer, el conflicto habría iniciado tras una fuerte discusión dentro de una vivienda.

Según confirmaron fuentes policiales, el episodio comenzó en medio de un altercado familiar. La víctima sufrió una herida en la parte intercostal izquierda y debió ser asistida por personal de bomberos voluntarios, que lo trasladó a un nosocomio de la zona.

El agresor fue detenido en el lugar y la policía secuestró el arma blanca usada en el ataque. El hombre quedó finalmente a disposición de la fiscalía a cargo de la Dra. Paula Bruera, mientras el hecho continúa siendo materia de investigación.