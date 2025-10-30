Un gran nivel de tensión se vive en Río de Janeiro luego del operativo contra el Comando Vermelho que dejó más de 130 muertos.

Desde distintos puntos del país surgió la duda respecto a si es conveniente o no visitar la ciudad carioca en ese marco. La inseguridad siempre es un tema presente en las visitas a Brasil y en este contexto las dudas no tardaron en llegar.

Diego Obregón, presidente de la Asociación Cordobesas de Agencias de Viajes, afirmó a Canal 10 que en estos días se habló con los socios estratégicos y las distintas agencias y aseguró que “el servicio turístico está normalizado”.

Obregón dijo también que han hablado con personas que están de viaje en Río de Janeiro y que los testimonios han sido amenos: que se puede recorrer la ciudad y estar en las playas sin inconvenientes. Lo único que se nota es una mayor presencia policial en las avenidas.

“Intentamos llevar tranquilidad a los que están viajando ahora”, precisó Obregón. Y admitió que hubo muchas consultas al respecto durante la semana.