Violencia institucional: protestaron contra el maltrato a detenidos en Córdoba

Familiares personas privadas de su libertad, de víctimas de violencia institucional, organizaciones políticas y sociales, se concentraron este jueves frente la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) - Belgrano 1645- para reclamar el cese de "irregularidades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el establecimiento penitenciario número 9 y el Centro Psíquico Asistencial".

Si bien la movilización se da en el marco de la próxima Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, familiares denuncian que desde ese centro de detención, demoran varios días en informar sobre el paradero de los detenidos, se realizan golpizas, heridas o que permanecen en condiciones que hacinamiento.

En un comunicado, aseguran que "los asesinatos en contextos de encierro son sistemáticos desde hace muchos años".

El reclamo se basa en el accionar concreto en los casos de Maximiliano Miranda, Luis Alberto Santacruz y Ezequiel Castro.

"¿Qué acciones están llevando adelante desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que estos asesinatos no continúen?

¿Qué están haciendo, el ministro Julián López, el Secretario de derechos Humanos, Calixto Angulo y la Secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Cecilia Antonia Lanzarotti, para que se acaben estos tratos inhumanos?", reza parte del comunicado.

Ezequiel Castro:

El joven de 21 años fue detenido el miércoles 8 de junio cuando estaba con un amigo cerca de su casa en barrio barrio Cerro Norte. Según el parte policial, fue detenido por querer entrar a un domicilio con intención de robo; la familia sostiene que iba a cenar con el amigo.

Fue alojado en el Centro Psíquico Asistencial. El lunes siguiente les avisan a los familiares que estaba internado en grave estado en el Hospital Misericordia, al frente de la UCA, por problemas respiratorios. La familia asegura que presentaba varios golpes que le ocasionaron problemas renales, además de ojos moreteados. El martes 14 de junio fallece.

Guillermo Castro, padre Ezequiel, en diálogo con Cba24n, expresó: "La Policía se lleva a mi hijo, al amigo no. El viernes tenía la libertad firmada. No sabemos por qué no se hizo efectiva. Fiscalía ni Tribunales sabia nada. Fuimos al Ministerio de Justicia, nadie se hizo cargo, nadie llamó ni nos dio una respuesta concreta".

"Mi hijo tenia un trabajo en blanco, estaba terminando los estudios y se iba a anotar para entrar el Ejército, era una persona de bien y me lo mataron", destacó.

Lorena Acuña, mamá de Ezequiel, contó a Telefé Córdoba que los médicos le informaron que el mismo joven señaló en su momento que "lo habían golpeado mucho y que no lo dejaban volver. No le habían dado agua. Agua le tenían que haber dado a mi hijo para que se salve, nada más".

Luis Alberto Santacruz:

en febrero el interno sufre una crisis nerviosa, razón por la cual lo aíslan para su contención. Horas más tarde aparece ahorcado con una cadena. Sus familiares y organizaciones sociales se preguntan de dónde sacó la cadena, ya que esos elementos están prohibidos en estos establecimientos.

Maximiliano Miranda: E

En septiembre del 2021 entró a la UCA con tres heridas de bala. Los otros detenidos reclamaron por ayuda pero no habría recibido atención medica necesaria. Finalmente falleció.

Roberto Agustín Irusta:

Falleció por un supuesto suicidio en 2013. Allegados aseguran que sufrió torturas y tratos inhumanos de parte del servicio penitenciario. Este caso es uno de los más importantes ya que 2019 la ONU intimó al Estado argentino a llevar adelante todas las acciones necesarias para investigar, juzgar y reparar la muerte.

Con información de El Resaltador