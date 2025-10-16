Otro hecho de violencia urbana se vio en Córdoba. Esta vez un hombre de 50 años quedó detenido este jueves tras romper un auto estacionado que le bloqueó el acceso a su cochera.

El hecho ocurrió en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María

El episodio tuvo lugar alrededor de las 10:00 en calle Urquiza al 300, donde el agresor, utilizando una llave cruz, ocasionó la rotura de la ventanilla de un automóvil Peugeot 208 que se encontraba estacionado en la salida de su garaje.

Tras la denuncia de la damnificada, los uniformados acudieron al sitio y procedieron al secuestro del elemento empleado para ocasionar el daño.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia.