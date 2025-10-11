Un nuevo episodio de violencia urbana se registró en Córdoba, en este caso en el barrio Juan Pablo II de la ciudad capital, y terminó con el saldo de tres personas con heridas de distinta consideración producidas por disparos de arma de fuego.

Según pudo constatar personal policial, un hombre mayor de edad fue trasladado desde la manzana 5 de esa barriada hasta el Hospital de Urgencias, nosocomio en el que debió quedar internado a raíz de las múltiples heridas de arma de fuego que recibió en sus miembros inferiores.

Mientras tanto, en el dispensario del barrio los médicos debieron asistir a un hombre y a una mujer que, al igual que el herido anterior, presentaban lesiones superficiales por roce de proyectiles en la zona del tórax y del hombro, respectivamente.

Según testigos ocasionales, las víctimas habrían resultado lesionadas durante una pelea callejera, cuyas circunstancias son investigadas por la fiscalía de turno.