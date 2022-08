Una mujer denunció que fue atacada por tres personas en barrio Sargento Cabral después de ser mordida por el perro de esta familia.

Ante la cámara de Canal 10, Carolina dijo que ella había salido de su casa con su perro para comprar cigarrillos cuando en la esquina de Anacreonte y Cornelio Saavedra un boxer suelto se les vino encima.

"El perro me muerde en la entrepierna y en el glúteo derecho", aseguró la mujer después de lo ocurrido en la ciudad de Córdoba.

Pero lo más grave sucedió cuando ella volvió al kiosco después de dejar a su perro en su casa.

"Me atacan en patota madre, padre e hija. Me tiran al suelo, me arrancan las rastas y me muerden", explicó Carolina al mostrar las heridas en su cuerpo.

Después que llegara un móvil de la policía, la mujer agredida hizo una denuncia penal contra sus vecinos.