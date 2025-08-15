La violencia en Córdoba, marcada por la identificación del cuerpo hallado en el placard del expolicía Horacio Grasso y por los restos encontrados en la zona del Tropezón, tienen en común el consumo problemático del "Pipazo".

A la espera del avance de las investigaciones para dar con los móviles y responsables de ambas muertes, el infierno de la droga volvió a ponerse de manifiesto en los últimos días.

"Este tipo de drogas que son muy adictivas producen una euforia muy grande que dura entre 15 y 30 minutos y después viene un bajón importante", explicó Andrea Vilkelis, jefa de Toxicología del Hospital de Urgencias.

Frente a la cámara de Canal 10, la profesional dijo que esta droga provoca que la expectativa de vida se reduzca a seis meses o un año.

Los cuerpos que consumen el "Pipazo" sufren un adelgazamiento feroz porque las personas dejan de comer, tienden a abandonar sus casas y a dormir "donde pueden o caen".

"El bajón que sufren hace que tiendan a buscar más droga y en esa búsqueda hacen robos al menudeo. Cosas rápidas como carteras y celulares para vender y poder conseguir la droga", dijo Vilkelis.