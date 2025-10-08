Violento accidente en Alta Córdoba: tres autos involucrados y personas heridas

En la mañana de este miércoles se produjo un violento accidente en Alta Córdoba donde se vieron involucrados tres autos, uno de ellos un remis. Ocurrió en la intersección de Juan B. Justo y Góngora.

Un Chevrolet Corsa fue embestido por un un Fiat Siena cuando giró hacia la izquierda desde Arturo Capdevilla. En el choque de ambos vehículos, uno de ellos impactó contra un remis que estaba estacionado, con su conductor a bordo. El auto de transporte público cruzó el cantero y terminó en el carril de la otra vía de la avenida.

La conductora del Corsa resultó herida con politraumatismos y fue trasladada al Hospital Privado mientras que el acompañante del Fiat Siena, que también sufrió lesiones, es asistido en el Hospital San Roque.

En el lugar trabaja la Policía de Córdoba, la Policía Municipal de Tránsito y servicios de emergencias porque se registraron heridos.

El subcomisario Juan Salguero, en diálogo con un móvil de Canal 10, informó que se investigan las causas que provocaron el accidente.

Se cortó la Av. Juan B Justo, a la altura de Góngora. Hay desvíos y demora.