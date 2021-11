Una mujer fue sorprendida en su casa por ladrones que la maniataron con cables, la golpearon y robaron unos ahorros en dólares que había en la casa de barrio Las Margaritas.

"Estaba sola en mi casa, siento ruido de la puerta del garaje, y me encuentro con una persona que me agarró de los pelos, me hizo mirar el piso y me empieza a pedir plata", señaló la dueña de la vivienda en diálogo con Canal 10.

La mujer aseguró que los ladrones "le dieron vuelta todo", le pagaron "trompadas" y sólo se calmaron cuando encontraron los dólares.

"Eran ahorros guardados desde hace muchos años pensando en un viaje que le queríamos regalar a mi hija", comentó.