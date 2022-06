El ex delantero de Belgrano, Pablo Bocco, junto a su mujer, vivieron una noche de terror: estaban durmiendo en la casa en la que viven -en la zona norte de la ciudad de Córdoba- cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en su habitación.

Ocurrió el jueves pasado en el housing en el que residen.

"Estábamos nosotros durmiendo y a las dos y media porque tenemos sistema de monitoreo de alarma y de cámara, nos detecta que hay un movimiento que no lo escuchamos", comenzó contando el futbolista, y agregó " se meten cuatro personas adentro de casa y abren la puerta de la habitación y te despiertan. Y dicen esto es un robo", señaló Bocco.

"Yo me levanto de la cama como primera reacción y me vuelven a empujar, me empiezan a atar de pies y manos hacia atrás, a mi esposa la atan dejándola de frente y bueno empiezan a pedir dinero, joyas, oro y empiezan a cargar todo en el auto. Los celulares, la tablet, la computadora, todo lo que pueden cargar", señaló el damnificado.

Cuando los delincuentes le dan arranque al motor, a los pocos metros el vehículo se detiene porque tiene un cortacorrientes, "entonces vuelven dos y me dicen que se la van a llevar (a su mujer) si no le dice dónde está el cortacorriente. Vero le dice dónde está y el auto no arrancaba, se vuelven dos para llevársela y ahí la vecina se da cuenta que era un robo", relató Bocco.

Inmediatamente la mujer que vive en una casa colindante comienza a gritar que va a llamar a la policía y es entonces cuando los dos delincuentes que estaban aún en la casa del ex futbolista salen, se suben también al automóvil y se llevan todo lo que pueden.

"Nosotros vivimos en un housing que son 4 casas independientes, y grita, voy a llamar a la policía entonces los que estaban adentro de mi casa se salen , bajan y agarran todo lo que tenían en el auto con el portón abierto y se llevan todo", contó el ex Belgrano.

Nadie puede entender cómo ingresaron los delincuentes con las medidas de seguridad que tiene el lugar: sin embargo, ni el alambrado perimetral, ni el cerco electrificado ni las cámaras de seguridad los amedrentó.

"Estamos muy conmocionados. Hemos regresado al país hace poco y la verdad que uno tiene miedo de quedarse, tiene miedo de irse a dormir porque los delincuentes no le tienen miedo a nada, ni al cerco eléctrico ni a las cámaras, a nada", se quejó el ex delantero.

