La Municipalidad de Córdoba invita a la comunidad a participar en una actividad este viernes 5 de septiembre, a las 17 horas, que une el valor histórico del Palacio Municipal con el encanto del astroturismo.

La propuesta consiste en un recorrido guiado por este edificio emblemático del brutalismo arquitectónico, declarado Monumento Histórico Nacional, que le permitiría a los visitantes descubrir detalles sobre su construcción en hormigón, sus formas geométricas y el simbolismo de su diseño.

Además, por primera vez, los asistentes podrán subir a la terraza del Palacio 6 de Julio, un espacio habitualmente cerrado al público. Desde allí se obtendrán vistas privilegiadas de la ciudad: el centro, la Cañada, el Paseo Sobremonte, la Plaza Italia y la Supermanzana de la Intendencia.

Astroturismo

Al caer la noche, el fin de la actividad se trasladará al cielo, donde especialistas en biología y astronomía, entre ellos el biólogo Walter Cejas, guiarán una observación astronómica lúdica y accesible.

La luna en cuarto creciente será la protagonista, acompañada de historia, mitos, leyendas y la relación entre naturaleza y vida urbana de Córdoba. La propuesta es libre y gratuita , aunque requiere inscripción previa debido a los cupos limitados .

Con esta iniciativa, la ciudad se suma a la tendencia global del astroturismo, que gana cada vez más espacio en las grandes capitales del mundo. La actividad, organizada por la Subsecretaría de Turismo, combina patrimonio, ciencia y cultura.