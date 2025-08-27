En horas de la noche del martes, personal del DUAR se hizo presente en el edificio de departamentos sito en avenida Avellaneda 30, del barrio Alberdi, donde asistieron a una mujer mayor de edad en un balcón ubicado en el primer piso del edificio.

Según los detalles que brindó el subcomisario Emiliano Delgado, de la Dirección Bomberos, la mujer había caído desde el tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato.

Los efectivos procedieron a estabilizar a la víctima y, mediante técnicas adecuadas y con la utilización de una camilla y una cesta, se ocuparon de la operación de descenso.

En el lugar, la mujer fue asistida por un servicio médico, que luego la trasladó al hospital de Urgencias con fractura de pelvis y hombro.

El verdadero “culpable” del episodio, el gato, también fue rescatado por el personal actuante y se encuentra en buen estado.