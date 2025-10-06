Un vehículo volcó este lunes por la mañana sobre la Ruta Provincial E-53, a la altura del kilómetro 24, en la localidad de Salsipuedes.

El auto era conducido por un hombre de 51 años, quien resultó ileso, mientras que su hija, de 26, que viajaba como acompañante, sufrió politraumatismos y fue trasladada al hospital municipal Urrutia de Unquillo para su atención.

Las causas del siniestro son materia de investigación. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, donde la calzada permaneció habilitada al tránsito vehicular.