Un camión Mercedes-Benz que transportaba placas de Durlock volcó este miércoles en la rotonda de ingreso a la localidad de Achiras.

El vehículo de gran porte quedó tumbado sobre el asfalto, con las hileras de neumáticos derechos mirando al cielo en el sur provincial.

El conductor, un hombre de treinta y dos años, quedó atrapado dentro del camión y debió ser rescatado y trasladado al Hospital de Río Cuarto.

Las circunstancias del accidente, ocurrido cerca de las once de la mañana, todavía son materia de investigación.