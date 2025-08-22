Un accidente que no tuvo mayores consecuencias gracias al uso de cinturón de seguridad tuvo lugar en las primeras horas de este viernes en Córdoba.

Puntualmente, con un despiste y vuelco que sufrió un hombre de 53 años que conducía su Renault Megane.

Ocurrió en Avenida La Voz del Interior y según refirió la víctima, después de haberse dormido mientras conducía.

"Volvía de trabajar y en principio sólo sufrió golpes. Bajó por sus propios medios del auto y se encuentra estable", refirieron desde el Servicio de Emergencia en el lugar al móvil de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) presente en el lugar.

Se conducía por la arteria en sentido a la ciudad cuando, en cercanías al puente de Monseñor Pablo Cabrera despistó, rozó el guardarail, golpeó con un cartel y cayó en el zanjón del desagüe.

El hombre iba a ser trasladado a un nosocomio y quedaba en observación.

Desde las 7:00 de la mañana, la zona del carril que permite el descenso del anillo externo de Circunvalación hacia Monseñor Pablo Cabrera, tenía tráfico reducido.