En la temporada primavera-verano suben las temperaturas y el clima presenta las condiciones ideales para la vuelta del dengue. A continuación, las claves para combatirlo que dio el investigador del CONICET Adrián Díaz durante su entrevista en Crónica Matinal.

1. DESCACHARRAR: Tanto en zonas urbanas como periurbanas, los recipientes con agua acumulada pueden servir de criaderos artificiales para mosquitos. En estos objetos los huevos quedan adheridos a la superficie, entonces es necesario raspar y limpiar las paredes del recipiente (además de tirar el agua que contiene a las larvas).

2. AGUA DE LLUVIA: luego de una precipitación, además de dar vuelta y limpiar los recipientes con agua acumulada, es importante revisar los techos y todos los lugares del hogar donde pueden haber quedado objetos con agua acumulada. Incluso una tapita de gaseosa que junta agua puede llegar a generar un criadero de mosquitos Aedes Aegypti.

3. FLOREROS: no hay que evitar tenerlos, pero es necesario ser conscientes de que son un potencial sitio de cría de mosquitos, entonces, al menos una vez por semana hay que cambiar su agua y limpiarlos rascando bien el recipiente.

4. PILETAS: aquellas que se encuentran con agua estancada no son el principal criadero de Aedes Aegypti porque suelen estar localizadas en lugares de mucha radiación solar y este tipo de mosquitos prefieren los lugares con sombra, húmedos y relativamente templados. Además, las piletas cuentan con una superficie muy grande para los Aedes Aegypti que no optan por poner huevos con sus crías ahí.

5. SITIOS BALDÍOS (o aquellos hogares con YUYOS ALTOS): pueden funcionar como sitio de cría de Aedes Aegypti siempre y cuando en ese predio haya algún objeto que tenga agua acumulada. Los mosquitos de dengue no crían sus huevos en charcos de agua que se encuentran en el suelo pero sí en objetos con agua acumulada. Un sitio baldío puede representar un problema cuando se usa como basurero y se juntan recipientes con acumulación de agua. En cuanto a los yuyos, los mosquitos se alimentan de los jugos que tienen las plantas porque durante el día reposan en esta vegetación para ir alimentándose. Hay que ser cuidadosos al andar por este tipo de lugares.

6. TELA MOSQUITERA: es clave para evitar que los mosquitos ingresen al hogar. La recomendación es aplicarla en todas las ventanas y aperturas.

7. REPELENTE: su uso va de la mano con la actividad del mosquito. El Aedes Aegypti está activo durante la mañana y la tarde/siesta (no cuando el sol está fuerte). Esta dinámica de actividad puede ir variando en función de las temperaturas y de la humedad que haya en el ambiente (por ejemplo, en el verano la actividad del mosquito comienza desde las 6 o 7 de la mañana y se extiende hasta las 9 de la noche). La renovación del repelente depende de la actividad que realice cada persona; una persona con actividades sedentarias, por ejemplo, puede renovarse el repelente cada 3 o 4 horas. Es necesario tener en cuenta que el repelente persiste pero se lava un poco cuando mojamos la piel, ya sea al sudar o al sumergirnos en agua (ducha, pileta o río).

8. VACUNACIÓN: cada persona debe consultar recomendaciones con el profesional de la salud que lo atiende y conoce su expediente médico. Principalmente deben vacunarse las personas mayores a 60 años o aquellas con enfermedades que representen un riesgo frente al contagio de dengue (por ejemplo enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes o personas que están anticoaguladas). Las personas pueden vacunarse a cualquier edad porque no hay límites etarios para solicitar la vacunación contra el dengue. Es importante señalar que en Córdoba no hay stock actualmente de vacunas para venta de manera particular en farmacias (existe una sola vacuna aprobada en el mundo y la demanda es muy alta porque la desarrolla solo un laboratorio en Japón).

9. RECONTAGIO: es un mito que si se contagian aquellas personas que ya tuvieron dengue, en este segundo contagio será un dengue hemorrágico. Esto se plantea como una posibilidad porque en algunos casos estudiados se ve un aumento en las posibilidades pero no sucede en la totalidad de los casos. Es necesario cuidarse siempre del dengue porque aunque sea la primera vez que uno se contagia, la enfermedad puede impactar gravemente en su salud.

10. DENUNCIAS: para reportar sitios abandonados, baldíos o basurales en la ciudad de Córdoba se debe llamar al número de la municipalidad (147).