Personal de la Dirección de Bomberos combate un incendio desatado en una casa de la manzana 50 del country Los Carolinos, en la ciudad de La Calera.

Las llamas se propagaron rápidamente y los efectivos realizan intensas tareas para controlarlas. Hasta el momento, las fuentes policiales confirmaron que no se reportaron heridos y se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Un video registrado desde el lugar muestra a los bomberos trabajando en medio de una densa columna de humo.