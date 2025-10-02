El programa Vouchers Educativos, impulsado por el Gobierno nacional, sigue vigente y otorga un aporte económico a familias para ayudar con el pago de cuotas escolares en instituciones privadas.

En Córdoba, la delegada del ANSES, Eugenia Palacios, confirmó a cba24n cómo podrán acceder los beneficiarios y cuándo se acreditarán los montos correspondientes a octubre de 2025.

“Desde mañana se va a poder ver en la página www.argentina.gob.ar. Allí van a saber si les corresponde o no. Siempre que hayan hecho la inscripción previa”, señaló Palacios.

La funcionaria contó además que “se empezará a liquidar, en los CBU de cada una de las personas que lo hayan hecho, desde el lunes 13 de octubre”.

El programa está destinado a estudiantes de hasta 18 años que asistan a instituciones privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. Para poder acceder, se deben cumplir ciertos requisitos:

Que el grupo familiar no supere los 7 salarios mínimos.

Que el alumno tenga condición de regular al momento de la inscripción.

Que el adulto responsable esté registrado en la aplicación Mi Argentina.

El beneficio cubre hasta el 50% del valor mensual de la cuota escolar, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.

Para consultar, los interesados pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, o a través de Mi Argentina, en “Estado de tu solicitud”, donde aparecerá reflejado si el beneficio fue otorgado.