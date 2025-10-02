Vouchers educativos de octubre: cuándo se acreditan y quiénes pueden acceder
El beneficio nacional permite cubrir hasta el 50 % de la cuota escolar de instituciones privadas. La delegada Eugenia Palacios habló con Cba24n sobre cómo revisar la solicitud y cómo acceder.
El programa Vouchers Educativos, impulsado por el Gobierno nacional, sigue vigente y otorga un aporte económico a familias para ayudar con el pago de cuotas escolares en instituciones privadas.
En Córdoba, la delegada del ANSES, Eugenia Palacios, confirmó a cba24n cómo podrán acceder los beneficiarios y cuándo se acreditarán los montos correspondientes a octubre de 2025.
“Desde mañana se va a poder ver en la página www.argentina.gob.ar. Allí van a saber si les corresponde o no. Siempre que hayan hecho la inscripción previa”, señaló Palacios.
La funcionaria contó además que “se empezará a liquidar, en los CBU de cada una de las personas que lo hayan hecho, desde el lunes 13 de octubre”.
El programa está destinado a estudiantes de hasta 18 años que asistan a instituciones privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. Para poder acceder, se deben cumplir ciertos requisitos:
- Que el grupo familiar no supere los 7 salarios mínimos.
- Que el alumno tenga condición de regular al momento de la inscripción.
- Que el adulto responsable esté registrado en la aplicación Mi Argentina.
El beneficio cubre hasta el 50% del valor mensual de la cuota escolar, con un tope que varía según la región y el nivel educativo.
Para consultar, los interesados pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”, o a través de Mi Argentina, en “Estado de tu solicitud”, donde aparecerá reflejado si el beneficio fue otorgado.