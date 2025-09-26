Un vuelco en la ruta 38, a la altura de Villa Giardino, dejó a una mujer y a dos niños heridos este viernes en el Valle de Punilla.

El accidente sucedió pasado el mediodía cuando la conductora del Fiat Uno perdió el control en una curva, según informó La Estafeta Online.

Por fortuna, las tres personas que iban en el auto, en sentido sur, no sufrieron heridas de gravedad, mientras que el vehículo quedó destrozado.

En el operativo de seguridad trabajó personal de la Guardia Local; efectivos de la Policía de Córdoba y Policía Caminera; y bomberos de Villa Giardino.