En las últimas horas de este lluvioso sábado, desde ruta S 495 Km 2 hasta el Hospital Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia, fueron trasladados cuatro ocupantes que se transportaban en un camión de caudales.

Los lesionados presentaron distintos niveles de traumatismos.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la unidad, un hombre de 62 años, habría perdido el control del camión, lo que produjo el vuelco final.