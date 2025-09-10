Con una propuesta sonora verdaderamente única, La Desatanudos es una de esas bandas que desafían etiquetas. Su música fluye entre el jazz contemporáneo, la música clásica, los ritmos afro-latinoamericanos y el Rock, pero va mucho más allá: es una experiencia expresiva, intensa y profundamente original. Escucharlos en vivo es adentrarse en un universo musical que se reinventa en cada nota.

Su presencia en Córdoba no es un hecho menor: se trata de una agrupación con proyección nacional y latinoamericana, integrada por músicos de Córdoba, de altísimo nivel, con trayectorias que cruzan fronteras y géneros. Gustavo Lorenzatti, Willy Ferreira, César Elmo, Alcides Coronel y Pablo Havenstein conforman una formación sólida, con una química sonora que se siente tanto en los pasajes más íntimos como en los momentos de mayor explosión.

El aniversario será mucho más que un concierto: será una noche de celebración, libertad sonora y potencia musical, donde el pasado, el presente y el futuro de La Desatanudos se encontrarán en un escenario emblemático de Córdoba.



La Desatanudos nació en Córdoba en el año 2004, fundada por el contrabajista Gustavo Lorenzatti y el guitarrista Darío Íscaro, junto al baterista Martín Bruhn. Ese primer trío debutó en escenarios locales y festivales internacionales, dando inicio a una historia marcada por la exploración y la libertad creativa. Con el tiempo, la batería fue asumida por distintos músicos –entre ellos Esteban Gutiérrez, Luis Barzola y Fernando Caballero– consolidando una sonoridad que combinaba psicodelia, free jazz, rock progresivo, tango, folclore, música electrónica y experimentación.

Su primer disco, El rey de las palabras (2010/11), grabado en vivo, dio cuenta de esa búsqueda estética audaz y de la energía expresiva que caracteriza cada una de sus presentaciones. A lo largo de más de dos décadas, La Desatanudos atravesó diversas formaciones, incorporando nuevos instrumentos y texturas, pero siempre fiel a una impronta que desafía etiquetas y privilegia la originalidad.

La banda celebra sus veinte años con un quinteto integrado por Gustavo Lorenzatti (contrabajo), Alcides Coronel (clarinete bajo y electrónica), César Elmo (batería), Pablo Havenstein (piano y sintetizador) y Willy Ferreira (guitarra).

Con proyección nacional y latinoamericana, La Desatanudos se consolidó como una de las agrupaciónes más originales e iconicas de la música cordobesa, conjugando tradición, innovación y una fuerza expresiva que sigue reinventándose en cada concierto.