Las Jornadas de Inserción Profesional vuelven a decir presente en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria con un evento que se realizará el 6 y 7 de octubre.

Entre las 11 y las 18 horas, bajo el lema “Profesionales que trascienden: del aula al impacto” graduados y estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba podrán conectarse con los equipos de selección en áreas de RRHH

Los participantes tendrán acceso a conocer cuáles son los nuevos desafíos del mercado laboral, las competencias más valoradas para las organizaciones en el contexto actual, las oportunidades de empleo y cómo presentar tu CV.

Las actividades previstas para las dos jornadas en el edificio universitario combinarán exposiciones de empresas, Feria de Empleo con Stands, simulación de entrevistas individuales y grupales como también conferencias con profesionales sobresalientes.

Empresas/organizaciones que asistirán

ACCENTURE • AGROMETAL • AKRON • ARCOR • BANCO ROELA • BANCOR • BANCO PATAGONIA • BUNGE • CLUB BELGRANO • CLUB TALLERES • CNH ARGENTINA • COCA COLA • COLVEN • COMPUTRABAJO • CONSULTORES DE EMPRESAS • DULCOR EMPLEOTECNIA • DELOITTE • EVOLTIS • EY • FARMACIAS GLOBAL • FARMACITY • ICARO • INVAP • KILIMO • KPMG • LDC • MABE MARVELL ARGENTINA • MERCADO LIBRE • MOREL VULLIEZ • MUNDO MAIPU • NEXO • NOBIS SALUD • PWC • RENAULT SERVICIOS AGROPECUARIOS • STELLANTIS • TBO • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA • TTE

Consultoras que estarán presentes

APRHC • BYB • CECILIA ORTIZ CONSULTORA • CORE SOLUTION • CREA CONSULTORA • CANDELARIA MARENCHINO GESTIÓN HUMANA • CONSULTORÍA EY RH • GESTIONA.R CONSULTORA • HUMAQ CONSULTORA • HUMANOS SEMILLA • IDEAR HUMANO • IKIGAI CONSULTORA • IDONEUS • MARTINA MUÑOZ CONSULTORA • PAMPA CONSULTORES • PAULA LEDESMA CONSULTORA • PONCIO CONSULTORA • ESTEFANÍA DAGNA RH/COACHING • SUMA CONSULTORA

Además acompañarán el evento

EDITORIAL COMUNICARTE • GLOBAL SHAPERS CÓRDOBA

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, con previa inscripción en https://jip.eventos.unc.edu.ar/