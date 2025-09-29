Las Jornadas de Inserción Profesional vuelven a decir presente en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria con un evento que se realizará el 6 y 7 de octubre.

Entre las 11 y las 18 horas, bajo el lema “Profesionales que trascienden: del aula al impacto” graduados y estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba podrán conectarse con los equipos de selección en áreas de RRHH

Los participantes tendrán acceso a conocer cuáles son los nuevos desafíos del mercado laboral,  las competencias más valoradas para las organizaciones en el contexto actual, las oportunidades de empleo y cómo presentar tu CV.

Las actividades previstas para las dos jornadas en el edificio universitario combinarán exposiciones de empresas, Feria de Empleo con Stands, simulación de entrevistas individuales y grupales como también conferencias con profesionales sobresalientes.

Empresas/organizaciones que asistirán

ACCENTURE • AGROMETAL • AKRON  •   ARCOR  •   BANCO ROELA  •   BANCOR  •   BANCO PATAGONIA •  BUNGE  •   CLUB BELGRANO  •  CLUB TALLERES  •  CNH ARGENTINA  •   COCA COLA  •   COLVEN  •   COMPUTRABAJO  • CONSULTORES DE EMPRESAS  •  DULCOR EMPLEOTECNIA  •   DELOITTE  • EVOLTIS  •  EY •  FARMACIAS GLOBAL  •  FARMACITY  •  ICARO •  INVAP  • KILIMO • KPMG  •  LDC  •   MABE  MARVELL ARGENTINA  •   MERCADO LIBRE •  MOREL VULLIEZ  •   MUNDO MAIPU  •   NEXO  •   NOBIS SALUD  •   PWC  •   RENAULT SERVICIOS AGROPECUARIOS   •   STELLANTIS  •   TBO • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  •   TTE

Consultoras que estarán presentes

APRHC •  BYB • CECILIA ORTIZ CONSULTORA  • CORE SOLUTION  •  CREA CONSULTORA  • CANDELARIA MARENCHINO GESTIÓN HUMANA  • CONSULTORÍA EY RH  •  GESTIONA.R CONSULTORA  •  HUMAQ CONSULTORA  •  HUMANOS SEMILLA  •  IDEAR HUMANO  • IKIGAI CONSULTORA  •   IDONEUS •  MARTINA MUÑOZ CONSULTORA  • PAMPA CONSULTORES  • PAULA LEDESMA CONSULTORA  •   PONCIO CONSULTORA  • ESTEFANÍA DAGNA RH/COACHING • SUMA CONSULTORA

Además acompañarán el evento

EDITORIAL COMUNICARTE • GLOBAL SHAPERS CÓRDOBA

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, con previa inscripción en https://jip.eventos.unc.edu.ar/

Por consultas o dudas, podés escribir a jip@eco.uncor.edu 