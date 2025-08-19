Tanti

De 09:00 a 12:00. Motivo: Armado De Nueva Estructura Para Subestación Transformadora. Zona afectada: Barrio Villa Parque Lago San Roque.

Villla Santa Cruz del Lago

De 09:00 a 09:15. Motivo: Armado De Nueva Estructura Para Subestación Transformadora. Zona afectada: Barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul.

De 11:45 a 12:00. Motivo: Armado De Nueva Estructura Para Subestación Transformadora. Zona afectada: Barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul.

Cosquín

De 09:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión. Zona afectada: barrio El Condado en forma parcial.

Valle Hermoso y Casa Grande

De 09:00 a 12:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Valle Hermoso: barrios Yacoana y Santa Isabel. Localidad de Casa Grande: barrios Villa Samaritana, Villa Panamericana, Centro y Villa Capri.

De 13:30 a 16:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Casa Grande: barrios Peñón Este y Peñón Oeste.

General Cabrera

De 12:00 a 14:30. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Barrio Hipódromo, entre calles Av. Belgrano, Bv. Buenos Aires y Av. Circunvalación Oeste.