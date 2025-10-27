Vuelven los vuelos directos Córdoba–São Paulo con siete frecuencias semanales
La empresa LATAM informó que conectará ambas ciudades “para facilitar el turismo y los negocios”.
Los vuelos directos de Córdoba a São Paulo volverán a estar disponibles a través de la empresa LATAM.
Las operaciones entre el Aeropuerto Ambrosio Taravella y el de São Paulo/Guarulhos tendrán una frecuencia diaria de 7 vuelos semanales.
“Esta ruta nos permitirá fortalecer nuestra posición en Argentina y, principalmente, conectar a la provincia de Córdoba con nuestros tres centros de conexión en Lima, Santiago y São Paulo. Córdoba es un mercado clave para nosotros, y este vuelo diario a São Paulo no solo facilita el turismo y los negocios con Brasil, sino que también abre la puerta a más destinos nacionales e internacionales”, señaló Florencia Scardaccione, gerente comercial de LATAM en Argentina.
Frecuencias y horarios
Lunes, miércoles, viernes y domingo
São Paulo/Guarulhos → Córdoba: despega a las 08:00 · aterriza a las 11:35
Córdoba → São Paulo/Guarulhos: despega a las 12:35 · aterriza a las 15:35
Martes, jueves y sábados
São Paulo/Guarulhos → Córdoba: despega a las 13:00 · aterriza a las 16:35
Córdoba → São Paulo/Guarulhos: despega a las 17:35 · aterriza a las 20:35