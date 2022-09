En la segunda quincena de septiembre llegan nuevos espectáculos para ver en formato virtual y presencial. La propuesta es de la Agencia Córdoba Cultura.

Agendá tus shows favoritos:

Viernes 16

A las 18.30. Feria del Centro, un espacio para el diseño. Plaza de la Música – Costanera esq. Mendoza

Por sexto año consecutivo los organismos de Cultura de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y del Consejo Federal de Cultura, organizan la Feria del Centro. El encuentro en el que más de 120 expositores de las provincias que integran la Región Centro exhibirán y venderán sus productos sustentables, tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de 15 a 21. Este espacio ofrece a los visitantes la posibilidad de comprar sus productos y conocer su modo de trabajo, un espacio gastronómico para toda la familia y bandas en vivo que formarán parte de la actividad. Durante los 3 días, se podrá disfrutar de una programación musical con artistas como Fanfarria ambulante de Santa Fé, la banda entrerriana Suma Paciencia, Princess y Juan Ingaramo junto a los Dj´s Diego Rosa, Candela, Sofía Gali, Ignacio San Pedro, representando a Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Paris Jazz Club: Woody Allen Night. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

En el espectáculo se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como Midnight in Paris, Sweet and Lowdown, Blue Jasmine y Manhattan, entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por visuales en alta calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up. Entradas desde 1600 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Ciclo Matices presenta Cuarteto de cuerdas Magnolia. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El cuarteto de cuerdas Magnolia es una agrupación de música de cámara dedicada a la interpretación de música popular argentina integrada por Hernán Soria y Julio Gutiérrez (violines), Luciana Marzolla (viola) y Pablo Dolinski (violoncello). El cuarteto de cuerdas Magnolia se ha convertido en una referencia y fuente de ideas a partir de su actividad en un campo muy poco explorado y desarrollado como lo es la música de cámara en la música popular. Entrada general 1000 pesos.

Sábado 17

A las 17. Títeres: Philia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Dani la Chepi: Solo vos. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Solo vos es un cautivador y estimulante espectáculo musical en el que Dani La Chepi recorre junto al público las delirantes e hilarantes vivencias y reflexiones que le provocó el aislamiento. Entradas desde 2600 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Domingo 18

A las 17. Poseidón y la Mar Chiquita por el Teatro Estable de Títeres. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto... mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos. Entradas 500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.