Ante una Plaza de la Música repleta, Valentín Oliva paseó por todo su repertorio aunque hizo especial énfasis en Descartable, su nuevo disco. A la entrada del show se recolectaron donaciones para los bomberos que combaten los incendios forestales.

“Wosito, wosito” cantaba la gente desde temprano. Mientras afuera se vendían remeras a $15.000, adentro se iba llenando la Plaza de la Música. A las 20.30 saltó al escenario Wos vestido con una musculosa negra, un jean oversize y su pelo pintado de rojo y negro.

“Deja que broten las emociones olvidadas”, dice la canción Nuevas coordenadas, con la que Wos abrió su show en la docta. El presagio de un recital que pasó por cada hit que la gente quería escuchar.

Luego del comienzo, cantó Descartable, el tema que le da nombre a la gira y ⅞, una de las canciones de rock que son parte de su último trabajo. Wos empezó con las primeras tres canciones del disco y luego saltó a Morfeo, un tema que vuelve a esos orígenes que lo llevaron a la fama. En esa canción se veía la letra en la pantalla, como subtítulos de película.

“Siento un vacío, como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy loopeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed”, dice la letra que se canta con alma y corazón en la Plaza de la Música.

Durante todo el recital se vio un gran juego de cámaras, pensado para quienes estaban lejos. Wos miraba, perseguía y le cantaba al camarógrafo, lo que daba la sensación de que le estaba hablando al público del fondo.

Más adelante llegó un mix de clásicos y temas nuevos. Okupa de su primer disco, Caravana, vino acompañado de Que se haga tarde, del nuevo album. Siguió Niño gordo flaco de Oscuro extasis, que en su versión original es acompañado por Ca7riel.

Sin dudas la canción que llevó al estrellato a Wos fue Canguro que fue gritada por todo Córdoba. “No hables de meritocracia me da gracia no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona” dice la letra lanzada en 2019 y repetida en voz muy alta por el público. Después una parte del público entonó “El que no salta votó a Milei”.

Estímulo fue un pequeño descanso para la gente, porque cuando llegó Arrancármelo, en versión acústica, todo el mundo cantó, como los campeones del mundo: “No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”, aunque más de una pareja se miró al escuchar “Recuerdo la primera vez que te reíste. Las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe?”

El show siguió con Contando Ovejas, Andrómeda y Luz Delito que hizo saltar a todo Córdoba con la canción que homenajea musicalmente a Patricio Rey. En el medio Wos hizo una improvisación de freestyle, la disciplina que lo hizo reconocido y luego lo llevó a la música.

Culpa (acompañada virtualmente por Ricardo Mollo) completó otro ida y vuelta por Caravana y Oscuro Extasis. El joven cantante agradeció “a los que están desde aquellos tiempos (de las viejas canciones como Andrómeda), desde ahora, de mañana y desde siempre”. Además pidió que la gente “se cuide” y “tome agua”. Momentos después repartió botellas desde el escenario para que el público se hidrate.

Caída libre, con Wos en piano, calmó algo las aguas que siguieron en ritmo similar con La Oscuridad (con la voz del “Indio” Solari) pero empezaron a hervir con Ermitaño y terminaron de ebullecer con Cabezas cromadas, acompañada también en audio y video por Dillom, que hace dos semanas también agotó la Plaza de la Música. “Yo levito por encima de las luces”, dijo un Wos que tiene los saltos como una parte característica de sus espectáculos.

Todo comenzó a terminar con Alma Dinamita y La niebla que bajaron el ambiente al igual que Sur. El último “clásico” fue Purpura, un tema de la primera época que fue de los más “pogueados” y le siguió Cambiando la piel.

Que se mejoren sonó para poner lo que parecía el punto final de una noche magnífica de Wos. Antes de despedirse, Valentín Oliva hizo una mención especial a quienes dejaron donaciones para los Bomberos de Córdoba y contó que con parte de la recaudación del show se comprarán más insumos para los brigadistas que luchan contra los incendios forestales.

Nada está dicho y ante el grito de la gente, Wos volvió con Melancolía, canción que está grabada junto a Gustavo Santaolalla y el verdadero cierre fue La cochería. Acorde al final, la gente se fue de la Plaza de la Música “Buscando otra vez melodías que saquen la sed”.