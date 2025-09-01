Con el inicio de septiembre llegó un nuevo aumento de las naftas y el gasoil, luego de que el Gobierno nacional dispusiera descongelar la suba por inflación en el impuesto a los combustibles.

Los incrementos, que se suman a los ya previstos para ese mismo mes en tarifas y servicios, serán mayores a los ocurridos hasta ahora. Para agosto, las consultoras ya proyectan alzas de hasta el 3% en el precio de los alimentos, que con esta decisión de mover el valor de los combustibles se prevé tengan nuevas subas en el mes que comienza.

Desde el primer día de septiembre rige la suba de combustibles y, según el decreto 617/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial (que deroga el 466 de mayo de 2024), obedece a recuperar ajustes pendientes.

El Ejecutivo justificó la medida por la necesidad de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente desde 2018, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Cuánto y cuándo aumentan los combustibles

Según publica Página 12, las subas correspondientes a 2024 y del primer y segundo trimestre calendario del año 2025 que habían sido diferidas serán aplicadas en dos fases:

1.ª fase (del 1 al 30 de septiembre de 2025):

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en 10.523 pesos por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en 0,645 pesos.

Gasoil: el impuesto sobre los combustibles líquidos se irá a 8.577 pesos, con un monto diferencial de 4.644 para ciertas áreas. En tanto, el impuesto al dióxido de carbono subirá 0,978 pesos.

2.ª fase (a partir del 1° de octubre de 2025):

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos, que resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

Al ser consultados durante el programa Fuerte y Claro de Canal 10 y el streaming de SRT Media, encontramos automovilistas sorprendidos y resignados, mientras que los playeros reconocieron que el incremento se registró pasada la medianoche.