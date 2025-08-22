YPF realizó una nueva actualización de precios desde la madrugada de este viernes y de esta manera la nafta registró su quinto aumento en poco más de un mes.

La medida alcanza a todas las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba. Esta suba generó malestar en los ciudadanos, resignados ante la necesidad de trasladarse en sus vehículos.

De esta manera, lo precios quedaron así:

-Super: 1.460 pesos.

-Infinia: 1.685 pesos.

-Diesel 500: 1464 pesos.

-Infinia Diesel: 1.636 pesos.